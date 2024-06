Andy Murray, com evidentes desconfortos no quadril e no joelho direito, teve que abandonar a partida contra o australiano Jordi Thompson nas oitavas de final do torneio de Queen's, nesta quarta-feira (19), em Londres, o que coloca em dúvida sua participação no torneio de Wimbledon, que começará no dia 1º de julho.

O escocês, de 37 anos e 129º colocado do ranking da ATP, só conseguiu disputar cinco games e desistiu quando Thompson vencia por 4 a 1.

Murray já havia mostrado sinais de desconforto na terça-feira, na primeira rodada do torneio, do qual foi campeão cinco vezes.