Amazon anuncia investimento de EUR 10 bilhões na Alemanha

A Amazon anunciou, nesta quarta-feira (19), que investirá, por meio de sua subsidiária AWS, mais 10 bilhões de euros (58 bilhões de reais) na Alemanha até 2026, a maior parte em computação na nuvem, em uma nova grande operação da gigante digital americana na Europa.

Este montante incluirá "8,8 bilhões de euros (51 bilhões de reais) em infraestruturas da nuvem" e "1,2 bilhão de euros (6,9 bilhões de reais) em logística, robótica e escritórios de empresas", afirmou o grupo em comunicado.

O investimento soma-se aos 7,8 bilhões de euros (45,2 bilhões de reais) anunciados no mês passado pela AWS para construir um centro de "nuvem soberana" na Alemanha para armazenar os dados das empresas do bloco no território da União Europeia, dispensando os gigantes americanos do setor.