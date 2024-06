Albânia e Croácia empatam (2-2) na Eurocopa

Com gol nos acréscimos, a Albânia empatou com a Croácia em 2 a 2 nesta quarta-feira (19), em Hamburgo, um resultado que não é o ideal, mas manteve as duas seleções vivas no Grupo B da Eurocopa após esta segunda rodada.

Depois de abrirem o placar com Qazim Laçi (11'), os albaneses sofreram a virada com os gols de Andrej Kramaric (74') e Klaus Gjasula (76' contra), que depois compensou a falha e marcou o de empate na reta final (90'+5).

Albânia (3ª) e Croácia (4ª) somam o primeiro ponto e ficam atrás de Espanha e Itália, que se enfrentam na quinta-feira.