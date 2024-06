Voluntários imprimem material militar 3D para enviar à Ucrânia

Granadas, suportes para drones, projéteis: no computador do voluntário aparece uma página semelhante a um livro de pedidos. São arquivos capazes de transformar simples bobinas em filamento de plástico.

"Nosso país não estava pronto", explicou à AFP um dos fundadores, contatado por telefone na Ucrânia, orgulhoso de poder fornecer armas fictícias à linha de frente.

"Trabalhamos em estreita colaboração com os soldados, eles nos dão sua opinião sobre o material enviado", explica o major Chernobaev (pseudônimo).

- "Bricolagem" -

"A bricolagem sempre foi uma solução em situações de guerra", apontou Léo Péria-Peigné, pesquisador do Centro de Estudos em Segurança do Instituto Francês de Relações Internacionais.

"No âmbito do conflito ucraniano, o material criado antes da guerra talvez seja menos eficaz que o material elaborado levando em conta as necessidades e as opiniões diretas vindas do terreno", acrescentou.

Exceto pelo preço da impressora, o processo de produção é barato. A 10 euros (58 reais) o quilo do plástico, o último envio de Vincent lhe custou 70 euros (406 reais), incluindo o envio.

Nos últimos dois anos, a Druk Army entregou quase 151 toneladas de equipamento, com impressoras "nos principais países ocidentais", segundo Chernobaev.