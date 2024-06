Ucrânia anuncia apagões na quarta-feira após bombardeios russos

A Ucrânia vai impor apagões parciais em todo o país na quarta-feira (19) para reduzir o consumo de energia face aos problemas de abastecimento causados pelos bombardeios russos à sua infraestrutura energética, informou o operador nacional Ukrenergo nesta terça (18).

"Todas as empresas regionais de distribuição de energia aplicarão cortes horários para consumidores industriais e domésticos no dia 19 de junho, das 00h00 às 24h00", afirmou a empresa em comunicado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A causa [destas restrições] é um aumento esperado do consumo devido ao aumento das temperaturas", com a chegada do verão boreal (inverno no Brasil), embora "infraestruturas críticas" não sejam afetadas pela medida, disse.