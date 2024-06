Rússia inicia exercício naval no Pacífico

A Rússia iniciou nesta terça-feira (18) uma série de exercícios navais no Pacífico que devem durar 10 dias, coincidindo com a visita à Coreia do Norte do presidente russo, Vladimir Putin, informou o Ministério da Defesa.

Os exercícios, com a participação de quase 40 navios, lanchas e barcos, 20 aviões e helicópteros, prosseguirão até sexta-feira 28 de junho nas águas do Pacífico, no Mar do Japão e no Mar de Okhotsk, no extremo leste da Rússia, destacou o ministério.

"Em várias etapas, os marinheiros treinarão para combates antissubmarino (...), ataques com mísseis contra frotas de navios de um inimigo convencional" e devem treinar como "repelir ataques aéreos e navais de drones", afirmou o ministério russo, que divulgou imagens de navios e um submarino no porto de Vladivostok, base da frota russa no Pacífico.