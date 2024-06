Quem representará o Afeganistão nos Jogos Olímpicos com os talibãs no poder?

Uma equipe de atletas formada por homens e mulheres representará o Afeganistão em Paris, uma presença altamente simbólica para os primeiros Jogos Olímpicos desde a chegada do Talibã ao poder, o que representou um "apartheid de gênero", segundo a ONU. Como este governo, em vigência desde 2021, não é reconhecido por nenhum país do mundo, as delegações afegãs que participam ou não de grandes eventos esportivos internacionais são analisadas de perto. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Estas são as principais questões levantadas sobre a presença de atletas afegãos em Paris a partir de 26 de julho.

- Quem são os atletas? - Na semana passada, o Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou que a delegação afegã será formada por três homens e três mulheres, cumprindo assim a orientação de paridade da organização. Os homens competirão no atletismo, natação e judô, enquanto as mulheres participarão do atletismo e ciclismo. Nem o COI nem o Comitê Olímpico Afegão informaram a identidade dos atletas, mas o diretor-geral da organização do Afeganistão, Dad Mohammad Payenda Akhtari, radicado em Cabul, garantiu à AFP que todos eles, exceto o judoca, vivem fora do país.

"Como os esportes femininos estão suspensos no Afeganistão, as atletas não foram enviadas do país", disse o dirigente, acrescentando que "todos vivem no exterior e são enviados (para Paris) pelo COI", que cuida financeiramente da maioria dos atletas afegãos. - Qual bandeira será utilizada? - A bandeira preta, vermelha e verde da república derrubada pelos talibãs será usada nos Jogos, embora o atual governo tenha a substituído por uma bandeira preta e branca. A maioria dos atletas afegãos que competem internacionalmente utilizam a bandeira original do país antes do Talibã chegar ao poder, em 2021. - Qual a posição do Talibã? - O governo talibã garante regularmente que apoia atletas que representam o país internacionalmente, mesmo sob uma bandeira que não é a sua. No entanto, proíbem as mulheres de praticar esportes ou frequentar parques e academias. Também as excluíram das escolas após o ensino fundamental, bem como de determinados empregos. Akhtari garante que atua em coordenação com as autoridades afegãs responsáveis pelo esporte, apesar de o COI indicar uma interação apenas com o Comitê Olímpico local, cujo presidente e secretário-geral estão em exílio. Nunca com as autoridades afegãs.

"Nenhum representante do governo talibã estará autorizado para os Jogos Olímpicos de Paris" de 26 de julho a 11 de agosto, anunciou o porta-voz do COI, Mark Adams. - O que acontece em outros esportes? - O Afeganistão continua competindo internacionalmente em modalidades como o críquete e nos Jogos Asiáticos. A seleção de críquete disputou a Copa do Mundo de 2023 com a antiga bandeira do país, embora sua federação ainda tenha sede em Cabul.