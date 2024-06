Para Sylvinho, técnico da Albânia, 'é alegria imensa' estar no 'grupo da morte' da Euro

No Grupo D, os albaneses já enfrentaram a Itália (com derrota por 2 a 1) e terão como último adversário a Espanha, que em sua estreia atropelou a Croácia (3-0).

O técnico da Albânia, o brasileiro Sylvinho, se disse feliz nesta terça-feira (18) por poder enfrentar as melhores equipes naquele que é considerado o 'grupo da morte' da Eurocopa, na véspera do duelo contra a Croácia, em Hamburgo, às 10h (horário de Brasília).

"É uma alegria jogar contra equipes que contam com jogadores do Manchester City, Milan, Real Madrid. É um torneio magnífico, temos muito que aprender", acrescentou.

"A Albânia não está aqui para assistir a seus adversários", garante ele. "Não vamos desistir, tem os 90 minutos, os acréscimos... Contra a Itália fomos presentes até o final, podíamos ter empatado", observou o técnico.

A Croácia foi dominada pela Espanha, "mas jogou bem, teve oportunidades, causou problemas aos espanhóis", notou Sylvinho. Com "o coração do seu jogo que é o meio-campo, a Croácia tem muitas qualidades, seja no passe, no chute, na capacidade de manter a bola".