'Não estou morta': a lição de resiliência da cantora Celie Dion

"Eu não estou morta", declarou a cantora à AFP na segunda-feira (17), antes da estreia do emocionante, mas também alegre documentário "I Am: Celine Dion" (Eu Sou: Celine Dion).

- "Autêntica" -

A artista de 56 anos, conhecida por sucessos como "My Heart Will Go On", da trilha sonora de "Titanic", revelou em dezembro de 2022 que foi diagnosticada com síndrome de pessoa rígida (SPR), um distúrbio autoimune progressivo sem cura que a obrigou a cancelar indefinidamente suas apresentações.

O tratamento ajuda a aliviar os sintomas dessa doença, que pode causar rigidez muscular no dorso, braços e pernas, além de espasmos graves que podem fazer com que perca a voz de forma incontrolável.

Irene Taylor, diretora do filme, disse à AFP que o único pedido de Dion foi poder contar sua própria história, com suas próprias palavras.

"Foi como música para os meus ouvidos de contadora de histórias", disse Taylor. "Ela se abriu e foi muito autêntica", tanto "em sua alegria quanto em seu sofrimento", relatou a diretora.

- "Carta de amor" -

Mas o filme também documenta a gravidade da dor de Dion, incluindo uma longa sequência que mostra, com detalhes angustiantes, a cantora sofrendo um ataque. A cena, na qual ela aparece imóvel e incapaz de falar, levou muitos espectadores às lágrimas.

Apesar das cenas tristes, o fio condutor do documentário não é tanto sua doença, mas sim seu amor pela família, amigos e música.