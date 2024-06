Ministro israelense ameaça Hezbollah libanês com 'guerra total'

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, disse, nesta terça-feira (18), que o movimento Hezbollah seria destruído no caso de uma "guerra total", à medida que as tensões aumentam na fronteira comum com o Líbano após trocas de tiros entre o grupo e forças israelenses nas últimas semanas.

"Estamos muito próximos do momento em que decidiremos mudar as regras do jogo contra o Hezbollah e o Líbano. Em uma guerra total, o Hezbollah será destruído e o Líbano será duramente atingido", disse Katz, de acordo com um comunicado do seu gabinete.

