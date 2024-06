Justin Timberlake é preso por dirigir embriagado nos EUA

O artista pop Justin Timberlake foi detido em Long Island, leste de Nova York, por dirigir embriagado, confirmaram as autoridades locais nesta terça-feira (18).

O "príncipe do pop", que tem 10 prêmios Grammy e também uma carreira de ator, compareceu perante a Promotoria de Sag Harbor, segundo a imprensa local.

"Em 18 de junho de 2024, Justin Timberlake foi preso em Sag Harbor por dirigir embriagado", de acordo com um comunicado do Gabinete do Promotor do Distrito do Condado de Suffolk.