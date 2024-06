Juiz dos EUA adia para outubro sentença de ex-ministro mexicano García Luna

A sentença do ex-secretário (equivalente a ministro) de Segurança Pública do México, Genaro García Luna, condenado por narcotráfico nos Estados Unidos, foi adiada para outubro, informaram fontes judiciais nesta terça-feira (18).

García Luna foi considerado culpado por um júri em um tribunal de Nova York em fevereiro de 2023 e sua sentença, que foi adiada várias vezes, estava marcada para a próxima segunda-feira.

"O julgamento foi reagendado para 9 de outubro de 2024", diz uma ordem do juiz Brian Cogan, que preside o caso, publicada no site do sistema de justiça dos Estados Unidos.