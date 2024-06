Inundações deixam vários desaparecidos na China

Quase 20 pessoas estavam desaparecidas nesta terça-feira (18) na China após as fortes chuvas e enchentes que atingiram o sul do país, enquanto o norte registra as temperaturas mais elevadas do ano.

A agência estatal de notícias Xinhua informou que quatro pessoas tinham paradeiro desconhecido após uma inundação repentina em Changji, na região de Xinjiang, onde as chuvas torrenciais provocaram deslizamentos de terra e congestionamentos nas rodovias.

Os deslizamentos de terra em Meizhou, na província de Guangdong (sul), deixaram um balanço de cinco mortos e 15 desaparecidos na segunda, disse a rede estatal CCTV.