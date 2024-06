Inundações deixam quatro mortos e mais de dez desaparecidos na China

Pelo menos quatro pessoas morreram e mais de dez estão desaparecidas após as fortes chuvas e enchentes que atingiram o sul da China, enquanto o norte registra as temperaturas mais elevadas do ano, informou a imprensa estatal nesta terça-feira (18).

As tempestades que caíram em algumas áreas da província de Fujian, causaram quatro mortos, informou a agência estatal de notícias Xinhua, citando o gabinete central de controle de inundações do condado de Shanghang.

Mais de 66.000 pessoas no condado foram afetadas pelo clima extremo, disse a Xinhua, acrescentando que a infraestrutura de comunicação e eletricidade não foi restabelecida completamente.