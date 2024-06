Inteligência israelense alertou sobre plano do Hamas de fazer reféns antes de 7 de outubro, segundo emissora local

Um relatório da inteligência israelense redigido semanas antes do ataque do Hamas em 7 de outubro alertou os comandos militares sobre um plano do movimento islamista palestino Hamas para sequestrar centenas de pessoas em Israel, informou a emissora pública israelense Kan.

A unidade 8200, responsável pelas escutas telefônicas, redigiu o documento em 19 de setembro, quase três semanas antes do ataque do Hamas que desencadeou a guerra em Gaza, informou Kan na segunda-feira.

O relatório inclui detalhes sobre o treinamento de comandos de elite do Hamas para atacar posições militares e kibutz no sul de Israel.