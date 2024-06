Incêndio em depósito de munições deixa mortos e feridos no Chade

Um incêndio que destruiu um paiol militar de munições na capital do Chade na noite de terça (18) para quarta-feira deixou mortos e feridos, informou o presidente do país africano, Mahamat Idriss Déby Itno, em sua página do Facebook.

"Um incêndio em um depósito de munições [...] provocou danos humanos e materiais. Paz para as almas das vítimas, sinceras condolências às famílias enlutadas e uma rápida recuperação aos feridos", escreveu Déby Itno.

"Uma investigação será aberta para determinar as causas e os responsáveis", acrescentou.