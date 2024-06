Emissário americano afirma que 'desescalada' entre Israel e Hezbollah é urgente

O emissário do governo dos Estados Unidos Amos Hochstein pediu nesta terça-feira (18) no Líbano uma desescalada "urgente" das trocas de tiros na fronteira entre o movimento libanês Hezbollah e as tropas israelenses, que começaram após o início da guerra em Gaza. "O conflito (...) entre Israel e Hezbollah já está durando muito tempo", declarou Hochstein durante a sua visita a Beirute. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Estamos todos interessados em resolver isto de forma rápida e diplomática. E isto é viável e urgente", acrescentou o enviado americano, conselheiro do presidente Joe Biden.

A fronteira entre Israel e Líbano é cenário de troca de tiros quase diários desde o início da guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas em Gaza, no dia 7 de outubro. O emissário americano se reuniu com o presidente do Parlamento do Líbano, Nabih Berri, depois de um encontro na segunda-feira com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em Jerusalém. O Hezbollah, aliado do Hamas, afirmou que efetuou mais de 2.100 operações militares contra Israel desde 8 de outubro.