Dezenas de soldados norte-coreanos entram brevemente no território da Coreia do Sul

Dezenas de soldados norte-coreanos cruzaram brevemente a fronteira fortificada com a Coreia do Sul nesta terça-feira (18), mas recuaram rapidamente após disparos de advertência, uma ação que o comando militar de Seul acredita que foi acidental. Este é o segundo incidente similar em menos de duas semanas e aconteceu em um momento de grande tensão entre Pyongyang e Seul. "Dezenas de soldados norte-coreanos cruzaram a Linha de Demarcação Militar hoje [...] e recuaram para o Norte após disparos de advertência", disse um oficial do Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul.

As duas Coreias permanecem tecnicamente em guerra, pois o conflito de 1950-1953 terminou em um armistício, não em um tratado de paz. A fronteira, um dos lugares com maior vigilância do mundo, consiste em uma zona desmilitarizada. O Estado-Maior Conjunto de Seul afirmou acreditar que o incidente desta terça-feira - assim como o anterior, em 9 de junho - foi acidental. A incursão aconteceu às 8H30 locais (20H30 de Brasília, segunda-feira), poucas horas antes da chegada à Coreia do Norte do presidente russo, Vladimir Putin, para uma visita de Estado "amistosa" a um aliado crucial.

O Estado-Maior Conjunto afirmou que entre 20 e 30 soldados norte-coreanos que carregavam ferramentas de trabalho entraram no território do Sul por alguns minutos e explicou que o incidente foi motivado pela explosão de minas. A Coreia do Norte estava construindo um campo minado perto da fronteira, mas acabou "sofrendo várias baixas em incidentes repetidos de explosão de minas terrestres durante o trabalho", disse um comandante militar em Seul. Ainda assim, o Exército da Coreia do Norte "parece estar avançando imprudentemente com as operações", disse o oficial. O alto comando do Estado-Maior sul-coreano afirmou que os militares norte-coreanos estão reforçando as fortificações do seu lado da fronteira com minas e novas barreiras anti-tanque. "As atividades da Coreia do Norte parecem ser uma medida para fortalecer o controle interno, como impedir que tropas norte-coreanas e norte-coreanos desertem para o Sul", disse o oficial do Estado-Maior Conjunto. Os dois países estão separados por uma zona desmilitarizada (DMZ) de quatro quilômetros, dois de cada lado, e a linha de demarcação fica no meio. Os dois lados da fronteira têm barreiras fortificadas e áreas repletas de minas.

- "Não haverá reconciliação" - Para Koh Yu-hwan, professor emérito e especialista em assuntos norte-coreanos da Universidade Dongguk de Seul, as ações "têm um significado simbólico". Kim tenta demonstrar com a instalação de minas que "não haverá reconciliação com o Sul". "A Coreia do Norte não está implementando minas ao longo de toda a linha, mas apenas em áreas facilmente visíveis a partir do Sul. Também estão bloqueando estradas e ferrovias que antes eram zonas de cooperação entre os dois países", acrescentou o analista. Durante um período de distensão em 2018, os dois lados retiraram minas da linha de fronteira como um gesto para reduzir as tensões.