Defeito em avião deixa primeiro-ministro da Nova Zelândia 'preso' em Papua-Nova Guiné

O avião que transportava o primeiro-ministro da Nova Zelândia, Christopher Luxon, ao Japão quebrou no último domingo, 16, em Papua-Nova Guiné. O premiê precisou ser realocado para um voo comercial de última hora. As informações são do The Guardian.

Luxon estava em uma delegação, com o ministro do Comércio, Todd McClay, e dezenas de líderes empresariais e jornalistas, viajando de Papua-Nova Guiné para Tóquio como parte da missão do governo neozelandês para aumentar o comércio. O grupo, no entanto, ficou preso no território papuásio porque foram descobertos fusíveis queimados no Boeing 757 da Força de Defesa da Nova Zelândia (NZDF, sigla em inglês).

O imprevisto foi contornado porque o primeiro-ministro conseguiu para ele e outros três membros da delegação um voo comercial de última hora via Hong Kong com destino a Tóquio, no Japão. Outras 50 pessoas tiveram que fazer uma estadia não programada durante a noite em Port Moresby.