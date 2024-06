Comitê Olímpico Sérvio confirma Djokovic nos Jogos de Paris 2024

O Comitê Olímpico Sérvio confirmou, nesta terça-feira (18), a presença do tenista Novak Djokovic nos Jogos de Paris 2024, depois que o vencedor de 24 Grand Slams teve que abandonar o torneio de Roland Garros no início de junho devido a uma lesão no joelho direito.

Djokovic, que teve que passar por cirurgia no menisco, vai buscar na capital francesa seu primeiro ouro olímpico, o único grande título que ainda não conquistou em sua vitoriosa carreira.

"Novak Djokovic (número 3 do mundo) e Dusan Lajovic (56º) cumprem os requisitos relativos ao ranking da ATP e confirmaram sua participação" nos Jogos, informou o comitê sérvio em comunicado.