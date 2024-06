Cinco pontos-chave sobre a Nvidia, a empresa mais valiosa na bolsa

Praticamente desconhecida do grande público há alguns meses, a gigante tecnológica Nvidia triunfa de mãos dadas com a inteligência artificial (IA) generativa, a ponto de se tornar, nesta terça-feira (18), a empresa mais valiosa na bolsa de valores em todo o mundo.

"Os GPUs são mais difíceis de encontrar do que drogas", ironizou no ano passado Elon Musk, fundador da Tesla, em um evento organizado pelo Wall Street Journal.

Principal produto da Nvidia, o H100, é de longe o microchip mais demandado do setor e custa dezenas de milhares de dólares por unidade.

Mas, segundo a consultora Jon Peddie Research, a Nvidia produziu 88% das GPUs autônomas entregues no mundo no primeiro trimestre de 2024.

As duas principais concorrentes da Nvidia no mercado de placas gráficas são duas empresas americanas: AMD (Advanced Micro Devices) e Intel.

A Nvidia lançou sua primeira GPU em 1999, com o boom da internet, e desenvolveu produtos para "data centers", infraestruturas deslocalizadas que permitem a uma empresa obter uma potência de processamento de dados reservada até então a pesquisadores ou grandes empresas tecnológicas.

Em 1993, Jen-Hsun Huang, que hoje é conhecido pelo nome Jensen Huang, fundou com dois sócios a Nvidia, primeira empresa completamente dedicada às placas gráficas, visando o mercado de videogames.

Nascido em Taiwan, Jensen Huang é um empresário atípico, de modos diretos e aparência descontraída. Assim como a vestimenta preta usada por Steve Jobs, cofundador da Apple, as roupas de couro que Huang frequentemente usa durante suas apresentações tornaram-se uma marca registrada.

Pouco depois do nascimento da Nvidia, o grupo desistiu de um contrato com os fabricantes dos famosos consoles Sega, para se reorientar a um novo processador capaz de competir no mercado de computadores pessoais (PCs). Nessa mudança, a empresa quase faliu.

