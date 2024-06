"Cicatrização completa só em 6 semanas", avalia médico sobre fratura de Mbappé

Quando Kylian Mbappé voltará a jogar na Euro-2024? Depois da fratura no nariz sofrida pelo capitão da seleção francesa, dois médicos, consultados pela AFP, apontam diferentes cenários possíveis para o retorno do craque à competição.

Kylian Mbappé não é o primeiro jogador a quebrar o nariz. Jean-Pierre Paclet lembra da lesão do zagueiro e capitão do Japão em 2002, Tsuneyasu Miyamoto. Lesionado no dia 25 de maio, ele pôde disputar a partida de abertura da Copa do Mundo, no dia 4 de junho, usando máscara.

Um protocolo que Jacques Saboye conhece bem. "Já operei o nariz de um jogador de alto nível. Três semanas depois ele pôde disputar a final da Copa da Europa", explica, sem revelar o nome do jogador.

Outros conseguiram até retornar mais cedo. O hispano-brasileiro Diego Costa fez isso em dois dias em 2016. Em abril passado, o goleiro polonês da Juve, Wojciech Szczesny, precisou apenas de seis dias para voltar aos gramados este ano, sem máscara.

