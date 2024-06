Celtics vencem Dallas (106-88) no Jogo 5 e conquistam seu 18º título da NBA

O Boston Celtics derrotou o Dallas Mavericks por 106 a 88 nesta segunda-feira (18) e encerrou as finais da NBA com um placar agregado de 4 a 1, encerrando um jejum de títulos que vinha desde 2008.

A franquia verde soma assim 18 anéis e rompe o empate que mantinha com o Los Angeles Lakers para ser mais uma vez a de maior sucesso na história da liga norte-americana de basquete.

Jayson Tatum, com 31 pontos e 11 assistências, foi o destaque de uma noite memorável no TD Garden em que Luka Doncic fechou as primeiras finais da sua extraordinária carreira com 28 pontos e 12 rebotes.