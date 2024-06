Canadá bloqueia venda de terras raras à China

O governo do Canadá bloqueou, pela primeira vez, uma venda de minerais raros do Grande Norte do país para uma empresa com sede na China, país líder no setor, informou uma fonte oficial nesta terça-feira (18).

O governo federal não exclui intervir novamente para "restringir os investimentos chineses no setor de mineração canadense", explicou um funcionário à AFP sob condição de anonimato.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Depois da falência de sua filial canadense, a companhia australiana Vital Metals previa vender suas reservas de minerais à chinesa Shenghe Resources por não poder beneficiá-las.