Atriz francesa Anouk Aimée, ícone de elegância, morre aos 92 anos

Ao longo de sua longa carreira, Aimée trabalhou com grandes nomes do cinema, como Bernardo Bertolucci, Vittorio de Sica, André Delvaux, George Cukor e Robert Altman.

Foi uma "Lola" inesquecível para Jacques Demy, uma mulher misteriosa para Federico Fellini em "A Doce Vida" e em "Oito e Meio". Para Anouk Aimée, que trabalhou muito na Itália, Fellini era o "Mont Blanc" do cinema.

Em 2003, ela recebeu um Urso de Ouro no Festival de Berlim pelo conjunto de sua carreira. Em 2006, Cannes prestou uma homenagem especial à atriz.

Foi nesse festival que ganhou o Prêmio de Interpretação Feminina em 1980 por "Salto nel vuoto", de Marco Bellocchio.

- "Mulher livre" -

Anouk Aimée foi casada com o cineasta Nico Papatakis, com quem teve uma filha, com o cantor e compositor Pierre Barouh (coautor, com Francis Lai, da trilha de "Um Homem, Uma Mulher") e com o ator britânico Albert Finney.

"É preciso ser feminina", insistia. "Não manter (no casal) relações de poder com o outro".

"Tive sorte de ser uma mulher livre, mas nunca me vi como mulher fatal", disse.