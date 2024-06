Alemanha aposta na força do banco para enfrentar Hungria na Euro

Desde que tomou decisões radicais em março, o técnico da seleção da Alemanha, Julian Nagelsmann, tem um time titular com papéis bem definidos, apoiado por um banco de reservas que mantém uma competição sadia. Seu segundo teste na Eurocopa será contra a Hungria, nesta quarta-feira (19), em Stuttgart.

Na demonstração de força contra a Escócia (vitória por 5 a 1), no jogo de abertura da Eurocopa, Nagelsmann pôde administrar os minutos em campo de seus jogadores. Deixou o volante Robert Andrich no banco no segundo tempo, depois de ter recebido cartão amarelo.

Aos 15 minutos da segunda etapa, decidiu tirar Florian Wirtz, o autor do primeiro gol, para dar lugar a Leroy Sané, ainda fora de ritmo depois de uma pubalgia que o impediu de ter uma sequência desde março.