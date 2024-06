Alcaraz derrota Cerúndolo em estreia na temporada de grama

Alcaraz, número 2 do mundo, fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 7-5, em uma hora e 22 minutos.

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, atual campeão de Wimbledon, começou sua temporada de grama com uma vitória sobre o argentino Francisco Cerúndolo nesta terça-feira (18), na primeira rodada do ATP 500 de Queen's.

Principal cabeça de chave do torneio, Alcaraz venceu o primeiro set com autoridade, mas caiu de rendimento no segundo, quando chegou a estar perdendo por 5-2.

A partir de então, reagiu salvando três set points quando sacava com 5-4, antes de fechar o jogo e chegar à 13ª vitória consecutiva na grama.

Mais cedo, o italiano Lorenzo Musetti eliminou australiano Alex De Minaur e o chileno Alejandro Tabilo bateu o espanhol Alejandro Davidovich.