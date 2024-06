Wall Street fecha no positivo com recorde para Nasdaq e S&P 500

A bolsa de Nova York fechou em alta nesta segunda-feira (17), novamente com recordes para o índice tecnológico Nasdaq e o S&P 500.

Mas, desta vez, não foram as ações da estrela do setor, Nvidia, que impulsionaram a alta, embora seus microchips muito procurados a tornem a líder do movimento de alta vinculado à IA. O fabricante perdeu 0,68%, mas sua capitalização de mercado está quase igual à da Apple (+1,97%) e da Microsoft (+1,31%).

"O avanço dos títulos de tecnologia ligados ao desenvolvimento da IA superou o restante do mercado" este ano, destacou Art Hogan da B. Riley Wealth Management.

Os gigantes da infraestrutura para telecomunicações Broadcom (+5,41%) e Qualcomm (+3,20%) se beneficiaram do impulso que a transmissão de serviços vinculados à inteligência artificial dará e fortaleceram a alta.