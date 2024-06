"The Outsiders" e "Stereophonic" vencem o Tony Awards

O musical "The Outsiders" e a peça "Stereophonic", que conta a história de um grupo musical dos anos 1970, foram os grandes vencedores do Tony Awards, a maior premiação do teatro nos Estados Unidos, que aconteceu no domingo em Nova York.

A premiação aconteceu no Lincoln Center e teve a atriz Ariana DeBose como apresentadora pelo terceiro ano consecutivo.

"The Outsiders", adaptação do romance de S.E. Hinton sobre os conflitos entre duas gangues de estudantes em Oklahoma na década de 1960, ganhou o prêmio de melhor musical, melhor direção, melhor iluminação e desenho de som.