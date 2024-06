Sobe para sete o número de mortos pelas intensas chuvas no Equador

O número de mortos devido às fortes chuvas do fim de semana no Equador subiu para sete nesta segunda-feira (17), quando a empresa responsável por um dos dois oleodutos do país suspendeu o transporte de petróleo como medida preventiva, informaram as autoridades.

Além dos seis mortos no domingo devido a um deslizamento de terra na cidade turística de Baños, na província de Tungurahua (região central dos Andes), houve a morte de outra pessoa que também foi surpreendida por um deslizamento de terra enquanto pastoreava gado na vizinha Cotopaxi, de acordo com a Secretaria de Gestão de Riscos.

O órgão acrescentou que dez pessoas estão desaparecidas na área de Baños e que outras 30 pessoas que viajavam em um ônibus, do qual não havia notícias até agora, foram encontradas e estão "em segurança".