Sobe para sete o número de mortos devido às intensas chuvas no Equador

O número de mortos devido aos efeitos das fortes chuvas do fim de semana no Equador, incluindo um deslizamento de terra ocorrido na cidade turística de Baños (região andina central), aumentou de seis para sete vítimas, informou a Secretaria de Gestão de Riscos (SNGR).

Por sua vez, o número de feridos em Baños passou de seis para 22, quatro deles em estado "crítico".

As fortes chuvas do fim de semana nas regiões amazônica e andina do Equador causaram estragos em dez das 24 províncias do país, onde foram relatados inúmeros deslizamentos de terra e enchentes.

Por exemplo, a localidade de Penipe, na província andina de Chimborazo (sul), foi declarada em situação de emergência devido ao rápido enchimento do rio Chambo.