Rússia afirma que conferência de paz sobre a Ucrânia apresentou resultado 'zero'

A conferência de paz sobre a Ucrânia, que reuniu mais de 90 países no fim de semana na Suíça, mas não contou com a presença da Rússia nem da China, apresentou resultado "zero", afirmou nesta segunda-feira o Kremlin.

"Se falarmos sobre os resultados deste encontro, estamos perto de zero", disse o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov, à imprensa.

Na opinião de Peskov, muitos participantes entenderam que "qualquer discussão séria não tem futuro sem a presença da Rússia".