Rubiales será julgado em fevereiro de 2025 por beijo forçado em Jenni Hermoso

O ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) Luis Rubiales será julgado em fevereiro de 2025 por um tribunal de Madri "pelo beijo" não consentido na jogadora Jenni Hermoso, anunciou a Justiça espanhola nesta segunda-feira (17).

A Audiência Nacional "sinalizou entre os dias 3 e 19 de fevereiro do próximo ano o julgamento do ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol Luis Rubiales" por agressão sexual e coação pelo beijo forçado que deu na jogadora ao fim da Copa do Mundo feminina na Austrália, informou o órgão em comunicado.

Também estarão no banco de réus o ex-técnico da seleção feminina Jorge Vilda, o ex-diretor esportivo da equipe Albert Luque e o então responsável pelo marketing da seleção Rubén Rivera, que supostamente pressionaram Hermoso a minimizar a importância do beijo.