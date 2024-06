Redes sociais deveriam trazer advertências como o tabaco, diz autoridade de saúde dos EUA

As plataformas de redes sociais deveriam exibir advertências de saúde como os produtos de tabaco, disse a principal autoridade de saúde dos Estados Unidos nesta segunda-feira (17).

O cirurgião-geral Vivek Murthy afirmou em um artigo publicado no The New York Times que as redes sociais são "um fator importante" na crise generalizada de saúde mental que afeta os jovens.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"É hora" de as autoridades "solicitarem uma mensagem de prevenção às plataformas, para que alertem que as redes sociais estão associadas a danos significativos na saúde mental dos adolescentes", escreveu.