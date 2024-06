Putin viaja esta semana à Coreia do Norte, onde pode assinar acordo de cooperação 'estratégica'

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, viajará para a Coreia do Norte na terça-feira (18), para uma visita de Estado "amistosa", anunciou o Kremlin nesta segunda, no momento em que o Ocidente acusa Pyongyang de fornecer armas a Moscou em sua ofensiva militar na Ucrânia. O assessor diplomático de Vladimir Putin, Yuri Ushakov, apresentou a viagem como um evento importante para ambos os países, atingidos por sanções ocidentais. "Vários documentos serão assinados", entre os quais haverá "documentos importantes, muito significativos", disse o assessor, citado pelas agências estatais. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ushakov mencionou a "possível" assinatura de "um acordo de cooperação estratégica global", que seria uma versão atualizada de um tratado assinado durante a última visita de Putin ao país, em 2000.

O documento será modificado para adaptá-lo a uma "profunda evolução da situação geopolítica mundial e regional", afirmou. O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, afirmou que a visita de Putin mostra o quanto a Rússia necessita do apoio de líderes autoritários para realizar sua ofensiva na Ucrânia. "Isso mostra o quanto o presidente Putin, e Moscou, estão agora dependentes de países autoritários ao redor do mundo", afirmou Stoltenberg à imprensa em Washington.

O chanceler ucraniano Dmytro Kuleba aludiu a um "romance solitário entre Putin e Kim". "A melhor forma de responder a isso é continuar fortalecendo a coalizão diplomática para uma paz justa e duradoura na Ucrânia e fornecer mais [...] munições para a Ucrânia", disse Kuleba à AFP. Os países do Ocidente vêm há meses acusando os norte-coreanos de entregar munições à Rússia para sua ofensiva contra Ucrânia, em troca de assistência tecnológica, diplomática e alimentar. A Casa Branca afirmou que os Estados Unidos estão "preocupados" pela aproximação entre Rússia e Coreia do Norte. "Não nos preocupa a viagem. O que nos preocupa é o aprofundamento da relação entre esses dois países", disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby. Segundo Kirby, a preocupação não se limita à utilização "de mísseis balísticos norte-coreanos para atacar alvos ucranianos, mas [também] pela possibilidade de existir certa reciprocidade que possa afetar a segurança na Península Coreana".

- Próxima parada, Vietnã - Segundo Moscou, Putin chegará na terça-feira à noite em Pyongyang, onde assistirá a um concerto em sua homenagem. O líder russo estará acompanhado do chanceler Sergei Lavrov, do ministro da Defesa, Andrei Belousov; de dois vice-primeiros-ministros e do diretor da agência espacial russa, Roscosmos. Putin, que é alvo de um mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI), reduziu suas viagens ao exterior, mas realizou algumas visitas para encontrar aliados-chave, como a China.