Prefeito eleito de município do estado de Guerrero é assassinado no México

Um prefeito do estado de Guerrero (sul) eleito nas recentes eleições no México foi assassinado na manhã desta segunda-feira (17) em uma estrada do porto turístico de Acapulco, informou o Ministério Público regional.

Salvador Villalba Flores, eleito presidente municipal de Copala pelo novo partido regional México Avança, foi morto na rodovia Acapulco-Pinotepa Nacional, informou o MP de Guerrero em comunicado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

str-jg/nn/aa/dd