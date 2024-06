Peregrinação do hajj termina com pico de 51,8 ºC na Arábia Saudita

A Arábia Saudita alertou, nesta segunda-feira, 17, contra as temperaturas extremas em Meca, onde mais de uma dezena de mortes relacionadas ao calor foram confirmadas na grande peregrinação muçulmana, um dos maiores encontros religiosos do mundo.

Nesta segunda-feira, as temperaturas atingiram os 51,8 ºC em Meca, a primeira cidade sagrada do islã localizada no oeste do país, onde os peregrinos estavam terminando o hajj.

Alguns contornaram a Caaba, a construção cúbica no centro da Grande Mesquita, enquanto outros realizaram o ritual de apedrejamento de Satanás no vale próximo a Mina, em frente a estelas que simbolizam o demônio, nas quais jogam pedras.

O Ministério das Relações Exteriores da Jordânia declarou no domingo que 14 peregrinos jordanianos haviam morrido "após sofrerem uma insolação devido à onda de calor extremo", e que outros 17 estavam "desaparecidos".