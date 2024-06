Pastor evangélico é condenado a nove anos de prisão nos EUA por estelionato contra fiéis

O líder de uma igreja no bairro nova-iorquino do Brooklyn, apelidado pela imprensa de "bispo bling" por seu estilo de vida glamouroso e por usar roupas de alta-costura, foi condenado, nesta segunda-feira (17), a nove anos de prisão por enganar fiéis.

Lamor Whitehead, fundador e líder da igreja Leaders of Tomorrow International Ministries, que se vangloriava de sua amizade com o prefeito de Nova York, Eric Adams, e com artistas de hip-hop, ganhou fama em julho de 2022, quando, em plena cerimônia religiosa transmitida por streaming, ele foi vítima, junto com sua esposa, de um roubo no qual os ladrões levaram joias avaliadas em mais de um milhão de dólares (R$ 5,4 milhões na cotação atual).

Depois de ser considerado culpado por um júri popular em março passado, a juíza federal do distrito sul de Manhattan, Lorna Schofield, condenou-o nesta segunda-feira a nove anos de prisão por fraude eletrônica, tentativa de fraude eletrônica, tentativa de extorsão e por mentir a agentes federais.