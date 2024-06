Parte da arquibancada do estádio destruído de Kharkiv é exposta em Munique

Antes da estreia da seleção da Ucrânia na Eurocopa, nesta segunda-feira (17) contra a Romênia, um pedaço da arquibancada do estádio de Kharkiv, destruído pelos bombardeios russos, foi exposto em Munique, um ato do qual a lenda do futebol ucraniano Andriy Shevchenko participou.

Essa exposição temporária foi inaugurada em um praça central da capital bávara, que é cidade-irmã de Kiev desde 1989, ante várias centenas de torcedores da seleção ucraniana.

Assentos amarelos e azuis, as cores da bandeira ucraniana, destruídos e unidos por um pedaço da vala de segurança do estádio Sonyachny de Kharkiv, no nordeste do país, foram expostos ao pé da estátua de Maximiliano I, duque de Baviera.