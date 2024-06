Paris, a capital dos esportes

Nadar na Fonte de Apolo em Versalhes, jogar tênis no Salão Oval da Biblioteca Nacional da França ou executar uma pirueta na Sainte-Chapelle, um grupo de atletas franceses posou para a AFP em Paris algumas semanas antes dos Jogos Olímpicos.

A tenista Diane Parry, o campeão do salto em distância Arnaud Assoumani, a jogadora de basquete Laëtitia Guapo, a canoísta Marjorie Delassus e a jogadora de handebol Nikola Karabatic, quase todos os cerca de 20 atletas que participaram desta sessão fotográfica se classificaram para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 (26 de julho a 11 de agosto) e Jogos Paralímpicos (28 de agosto a 8 de setembro).

"A ideia era tirá-los do estádio e levá-los para fazer um passeio turístico pelos pontos emblemáticos de Paris", explicou Joël Saget, um dos três fotógrafos da Agence France-Presse que trabalharam no projeto, que também contou com a participação dos fotojornalistas Stefano Rellandini e Franck Fife.