Países Baixos ampliam para mais oito cidades o teste de consumo legal de maconha

O governo dos Países Baixos implementa a partir desta segunda-feira (17) em mais oito cidades a iniciativa que permite o consumo legal de maconha, uma experiência com a qual as autoridades pretendem reduzir a criminalidade e os problemas sociais relacionados com esta droga.

Ao contrário do que muitos acreditam no exterior, a venda e consumo de maconha não é legal no país, onde as famosas "coffeeshops" atraem fumantes de cannabis de todo o mundo.

Até agora, era totalmente ilegal cultivar maconha no país ou fornecê-la aos estabelecimentos populares de venda e consumo.