Pais de soldados israelenses esperam ansiosamente enquanto a guerra continua em Gaza

"Como pai, estou sempre nervoso", disse David à AFP em sua casa no norte de Israel, depois que seu filho Yonatan, de 22 anos, se juntou à sua unidade militar em Rafah, foco dos recentes combates no sul da Faixa de Gaza.

David, um israelense de 61 anos, vive ansioso desde que o seu filho foi enviado para combater na Faixa de Gaza, onde a guerra desencadeada pelos ataques do Hamas em 7 de outubro não dá sinais de trégua.

Os ataques de 7 de outubro no sul de Israel deixaram 1.194 mortos, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em números oficiais. Entre eles, mais de 300 militares.

Dezenas de milhares de soldados e reservistas israelenses foram enviados a Gaza para a campanha militar israelense, que o Ministério da Saúde do território governado pelo Hamas afirma ter ceifado a vida de 37.337 pessoas, a maioria mulheres e crianças.

A morte de 11 soldados anunciada no sábado, incluindo oito em uma explosão perto do sul de Rafah, foi um dos danos mais graves para o Exército desde o início da guerra.

Sharon, de 53 anos, mãe de Yonatan, confessou que "há dias realmente difíceis em que choro o tempo todo".

Para acalmar os nervos, o casal participa de sessões semanais com outros pais. No último encontro, os pais brindaram aos seus entes queridos com whisky e compartilharam melancia e petiscos à mesa.

- "Basta" -

"Lehaim a todos os soldados, às suas famílias, aos seus pais que os apoiam", disse um participante, usando o brinde hebraico que significa "à vida".

A guerra é "quase como uma roleta russa", disse David, que lutou na invasão israelense do Líbano na década de 1980.

Naquela época ele não tinha medo, disse, mas agora como pai se preocupa com o filho.