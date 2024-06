O homem Gucci, entre o luxo artesanal italiano e a liberdade de movimentos

O diretor artístico da Gucci, Sabato De Sarno, apresentou, nesta segunda-feira (17), em Milão, uma nova coleção masculina que combina o luxo artesanal italiano com a liberdade de movimentos.

No quarto dia da Semana da Moda masculina, na qual foram apresentadas as coleções para a primavera-verão 2025, os modelos desfilaram no imenso foyer do museu da Triennale, na capital lombarda, em clima minimalista.

O público pôde contemplar as obras-primas da coleção, como os casacos de três quartos em couro, arrematados com um pequeno colarinho, em tons pastel como o verde-maçã e o rosado, com longas fendas nas costas e bolsos laterais profundos.