Novo incidente entre navios da China e das Filipinas em mar em disputa

"O navio filipino de abastecimento ignorou várias advertências do lado chinês", afirmou a Guarda Costeira de Pequim em um comunicado que menciona o incidente.

Um navio filipino e uma embarcação chinesa colidiram perto das ilhas Spratly, no disputado Mar da China Meridional, em um momento de intensificação dos incidentes entre os dois países nesta área reivindicada por Pequim.

"A Guarda Costeira chinesa adotou medidas de controle contra o navio filipino de acordo com a lei", acrescenta o comunicado.

A China acusou a embarcação filipina de "entrar ilegalmente no mar próximo ao recife Ren'ai, nas ilhas Nansha da China", o nome que Pequim utiliza para identificar as ilhas Spratly.

A nota acrescenta que o navio filipino "se aproximou do... navio chinês de maneira pouco profissional, resultando em uma colisão".

O Exército filipino rejeitou a versão de Pequim e declarou que "não dá nenhum crédito às afirmações falsas e enganosas da Guarda Costeira chinesa".

O atol fica a quase 200 quilômetros do arquipélago filipino de Palawan e a mais de 1.000 quilômetros da costa chinesa mais próxima, a ilha de Hainan.

No início do mês, o Exército filipino denunciou a "captura" ilegal por navios chineses de mantimentos e remédios lançados por aviões em meados de maio, que tinham como destino o posto militar filipino do atol. Manila acusou Pequim de "interferência agressiva e não provocada".

Poucos dias mais tarde, a Guarda Costeira filipina divulgou um vídeo que mostra a Guarda Costeira chinesa bloqueando dois navios filipinos durante uma operação para a retirada de um militar por motivos de saúde.

Pequim reivindica quase todo o Mar da China Meridional. O país rejeita as reivindicações territoriais de vários países do sudeste asiático, incluindo as Filipinas, e uma decisão internacional que nega sua reivindicação.

