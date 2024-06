Nos EUA, pesquisas indicam que Biden ganhou apoio entre eleitores idosos

O atual presidente tem tido um bom desempenho entre os americanos que acompanham de perto as eleições, dando-lhe uma vantagem em relação aos idosos que consomem ativamente televisão e cobertura noticiosa. Algumas pesquisas mostraram que os idosos têm opiniões mais favoráveis sobre a forma como Biden lida com a economia, possivelmente porque se sentem mais isolados dos impactos das taxas de juros mais altas e da inflação.

Os candidatos presidenciais republicanos venceram entre idosos em todas as eleições desde 2000, e Trump conquistou a maioria dos eleitores com 65 anos ou mais em 2016 e 2020. Mas sondagens recentes mostraram que Biden assume uma posição mais forte desta vez. O democrata alcançou cerca de 48% dos idosos nas pesquisas nacionais do Wall Street Journal , ganhando alguma tração inclusive em Estados decisivos. As pesquisas mostraram que Trump obteve cerca de 46% dessa faixa etária, abaixo dos 51% em 2020.

Os votantes idosos nos EUA são, tradicionalmente, um bloco eleitoral confiável para os republicanos, mas agora têm dado indícios de indecisão, potencialmente dando ao presidente Joe Biden um impulso em sua tentativa de reeleição contra o republicano Donald Trump. No condado de Door, no Wisconsin, que tem alto índice de aposentados, a disputa está dividida, segundo pesquisas.

Mas Matt Grossmann, diretor do Instituto de Políticas Públicas e Pesquisa Social da Universidade Estadual de Michigan, disse que qualquer sentimento de movimento entre os eleitores mais velhos em direção a Biden pode ser exagerado. A maior mudança, disse ele, é que os eleitores mais velhos não estão se aproximando de Trump, mas não estão necessariamente indo a Biden.

"É difícil comparar as mudanças nos hábitos de voto entre grupos etários ao longo do tempo, porque há eleitores diferentes nos grupos em cada eleição. Os novos eleitores atingiram o grupo de 65 anos ou mais em 2024", disse Grossmann. "Acho que uma hipótese para explicar por que os eleitores mais velhos parecem mais propensos a apoiar Biden pode ser que os eleitores mais velhos estão menos preocupados com a idade de Biden", explica. Aos 81 anos, a elevada idade do atual presidente tem preocupado americanos e é o principal alvo de ataque da campanha Trumpista.

Wisconsin tem cerca de um milhão de idosos, representando quase 20% dos residentes do Estado. Em sete Estados-chave de batalha presidencial, os residentes com 65 anos ou mais representam mais de 10 milhões de pessoas. O condado de Door ficou do lado do vencedor de cada eleição presidencial desde 1996, tornando os eleitores mais velhos um grupo decisivo em um dos principais condados do Estado.