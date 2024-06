Naufrágios matam 11 migrantes e deixam dezenas de desaparecidos na Itália

A Guarda Costeira italiana resgatou 12 pessoas em uma embarcação à deriva na Calábria (sul), perto da linha divisória entra as águas da Itália e da Grécia.

Onze pessoas morreram e dezenas estão desaparecidas após o naufrágio de duas embarcações que transportavam migrantes no Mar Mediterrâneo pela costa da Itália, afirmaram uma ONG alemã e a Guarda Costeira italiana nesta segunda-feira (17).

Turistas franceses alertaram as autoridades depois que resgataram migrantes em seu barco, a 120 milhas náuticas da costa.

Um passageiro faleceu durante as operações de resgate.

Os migrantes foram levados para um navio comercial e depois para uma lancha da Guarda Costeira, que transportou o grupo até o porto de Roccella Jonica.

Os trabalhos de busca continuam com os dispositivos marítimos e aéreos da Guarda Costeira e da Frontex (Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira), segundo as autoridades italianas, que não revelaram o número de pessoas desaparecidas.

O Mediterrâneo Central, uma das rotas migratórias mais letais do mundo, é amplamente utilizado por migrantes que tentam entrar na União Europeia para fugir dos conflitos e da pobreza em seus países.

No ano passado, 3.150 migrantes desapareceram nas águas do Mediterrâneo Central, contra 2.411 oficialmente registrados pela Organização Internacional para as Migrações (OIM) em 2022.

