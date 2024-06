Maioria dos mexicanos apoia polêmica reforma do Judiciário, segundo pesquisas

Segundo o instituto De las Heras, 77% dos entrevistados estão a favor da medida, enquanto no levantamento do Enkoll o apoio chega a 83%, e a 81% em outro realizado pelo Morena, assinalou Sheinbaum em entrevista coletiva.

O projeto foi enviado ao Congresso pelo presidente Andrés Manuel López Obrador e conta com o apoio de Sheinbaum, que venceu as eleições em 2 de junho por mais de 30 pontos percentuais de diferença para a segunda colocada, Xóchitl Gálvez, e se encaminha para obter supermaiorias no Congresso bicameral, o que lhe permitiria modificar a Constituição sem negociar com outras forças políticas.

"Nós ganhamos a eleição [presidencial] com 59%, e mais de 59% [dos entrevistados] consideram que é necessária uma reforma e mais de 59% estão de acordo com que haja uma eleição direta" de magistrados e juízes, comentou a presidente eleita.

De acordo com as pesquisas, entre 49% e 54% dos entrevistados não estavam por dentro da iniciativa, que é rejeitada por integrantes do Poder Judiciário e a oposição, que garante que a reforma é a porta de entrada para um regime autoritário.