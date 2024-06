Líderes da UE discutem distribuição de principais cargos do bloco

Os líderes da União Europeia (UE) participaram de um jantar informal em Bruxelas nesta segunda-feira (17) para discutir os chamados "top jobs", os principais cargos das instituições do bloco, em particular na Comissão e no Conselho europeus.

Este é o primeiro encontro presencial dos governantes da UE após as eleições, de 6 a 9 de junho, marcadas por um forte avanço dos partidos de extrema direita.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A atual presidente da Comissão Europeia e aspirante a um novo mandato de cinco anos, Ursula von der Leyen, é a favorita para continuar à frente do Executivo da UE.