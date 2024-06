Kylian Mbappé fraturou o nariz, diz fonte próxima ao jogador

O astro da seleção francesa Kylian Mbappé quebrou o nariz durante a primeira partida dos 'Bleus' na Euro-2024, uma vitória de 1 a 0 sobre a Áustria, na noite desta segunda-feira (17), em Düsseldorf, apurou a AFP junto a uma fonte próxima ao jogador.

Depois de acertar com força o ombro do zagueiro austríaco Kevin Danso ao tentar cabecear, o capitão da França caiu no chão já na reta final da partida (86') e saiu de campo com o nariz sangrando.

