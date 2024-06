Julgamento na Rússia do jornalista americano Gershkovich começará em 26 de junho

O repórter do Wall Street Journal, de 32 anos, foi preso em março de 2023 pelos serviços de segurança russos (FSB) durante uma reportagem em Yekaterinburg, nos Urais, acusado de "espionagem", crime pelo qual pode ser punido com até 20 anos de prisão.

O julgamento do jornalista americano Evan Gershkovich, acusado de ter coletado informações para a CIA em uma fábrica de tanques russa e preso há mais de um ano, terá início em 26 de junho em Ecaterimburgo, no centro da Rússia.

- "Zero credibilidade" -

"Essas acusações têm zero credibilidade", declarou o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, na semana passada, pedindo novamente a libertação "imediata" do repórter.

As acusações contra Gershkovich são de uma gravidade sem precedentes desde o fim da URSS contra um jornalista estrangeiro.

Washington acusa Moscou de tê-lo feito refém para obter uma troca, como já aconteceu em outras ocasiões.

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou estar disposto a trocar o jornalista por Vadim Krasikov, condenado à prisão perpétua na Alemanha pelo assassinato de um ex-comandante da guerra da Chechênia em Berlim, em 2019.

No início de junho, Putin disse que os contatos eram "constantes" entre a Rússia e os Estados Unidos para chegar a um acordo.

Desde a sua detenção, a Justiça russa tem prorrogado sistematicamente, a cada dois ou três meses, a detenção provisória do jornalista na prisão de Lefortovo, controlada pelo FSB em Moscou.